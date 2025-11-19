افتتاح ورشة نظام المتابعة والتقييم المرقمن لخطط الحماية الاجتماعية

وأشارت بني مصطفى، خلال الفعالية، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تبني نهج التحول الرقمي الشامل في منظومة العمل العام، بما يعزز الشفافية والكفاءة والمساءلة، ويتيح أدوات علمية لصنع القرار المبني على البيانات والمعرفة.
وقالت إنه، وفي إطار هذا التوجه الوطني، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الريادية التي أحدثت تطورا كبيرا في مسار التحول الرقمي لقطاع الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الوطني الرقمي لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، بهدف توحيد أدوات الرصد وربطها بمؤشرات الأداء الوطنية، بما يمكن من متابعة دقيقة لمستويات التقدم وتقييم الأثر الاجتماعي للبرامج والمبادرات وتوجيه السياسات العامة استنادا إلى بيانات موثوقة ونهج علمي متكامل.
