افتتاح ورشة نظام المتابعة والتقييم المرقمن لخطط الحماية الاجتماعية

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، ورشة متخصصة حول نظام المتابعة والتقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية، التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية.

وأشارت بني مصطفى، خلال الفعالية، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تبني نهج التحول الرقمي الشامل في منظومة العمل العام، بما يعزز الشفافية والكفاءة والمساءلة، ويتيح أدوات علمية لصنع القرار المبني على البيانات والمعرفة.



وقالت إنه، وفي إطار هذا التوجه الوطني، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الريادية التي أحدثت تطورا كبيرا في مسار التحول الرقمي لقطاع الحماية الاجتماعية.