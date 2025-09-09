تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس

06:01 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة، نقلًا عن إدارة أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، قولها إن "سفينة رئيسية بالأسطول تعرضت لاستهداف بمسيّرة قبالة سواحل تونس".





كما طلبت لجنة أسطول الصمود عدم التوجه إلى ميناء سيدي بوسعيد في العاصمة التونسية، بعد رصد نشوب حريق على متن السفينة "فاميلي".