الثلاثاء 2025-09-09 06:19 ص
 

تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس

أسطول الصمود
أسطول الصمود
 
الثلاثاء، 09-09-2025 06:01 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة، نقلًا عن إدارة أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، قولها إن "سفينة رئيسية بالأسطول تعرضت لاستهداف بمسيّرة قبالة سواحل تونس".اضافة اعلان


كما طلبت لجنة أسطول الصمود عدم التوجه إلى ميناء سيدي بوسعيد في العاصمة التونسية، بعد رصد نشوب حريق على متن السفينة "فاميلي".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحرس الوطني بتونس: اشتعال سترة نجاة تسبب في الحريق بأسطول الصمود

فلسطين الحرس الوطني بتونس يكشف سبب الحريق بأسطول الصمود

أسطول الصمود

فلسطين تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس

شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

فلسطين شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

عزة

فلسطين أسطول الصمود يؤكد أنه سيواصل إبحاره تجاه قطاع غزة

خطوط النشاط الزلزالي

عربي ودولي زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية ويشعر به سكان أثينا

لقطة من العدوان الإسرائيلي

عربي ودولي سوريا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الجوي في حمص واللاذقية

ل

طب وصحة طاهٍ شهير: "5 حصص يومية" من الخضروات والفواكه كذبة

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة