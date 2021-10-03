الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 03-10-2021 09:33 ص

السيوطي لـ برنامج الوكيل : خصم 30% عند دخول منتجع حمامات ماعين و الأطفال مجانا

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير عام منتجع حمامات ماعين جورج السيوطي أنه سيتم خصم 30% لزوار حمامات ماعين إلى نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر الحالي مشيرا إلى أنه سيتم إعفاء الأطفال من رسوم الدخول.

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وأضاف السيوطي اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن الحكومة ستنتهي من صيانة حمامات ماعين في نهاية العام الحالي بحيث تتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاجها الزائر.


ونوه أن سعر الإقامة ليلة واحدة في المنتجع بـ 130 دينار لثلاثة أشخاص شاملة الفطور والعشاء في المنتجع مع التمتع بكافة الخدمات المتوافرة.

 

و للحجز والاستفسار الاتصال على الرقم :   
0799006897
0795107027
053245500









 




 

 


 

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