ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة

الوكيل الإخباري- تشهد عدة مناطق سكنية في مختلف محافظات المملكة ازديادًا ملحوظًا في ظاهرة التشحيط والقيادة المتهورة، الأمر الذي بات يثير استياء السكان ويقلق الأهالي، خصوصًا في الأحياء القريبة من المدارس المكتظة بالطلبة.



وتلقى "برنامج الوكيل" عبر "راديو هلا" شكاوى عديدة من مواطنين تحدثوا عن انتشار ممارسات خطرة يقوم بها بعض الشبان، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، حيث تُنفَّذ عمليات التفحيط بالقرب من منازل المواطنين وفي شوارع لا تتناسب طبيعتها مع هذه السلوكيات، مما يتسبب بإزعاج السكان وتعريض حياتهم للخطر.



كما عبّر أولياء أمور عن قلقهم من تكرار حالات مضايقة الطالبات أمام مدارس البنات، والتي تتراوح بين التحرش اللفظي والإساءات السلوكية، مؤكدين أن هذه الممارسات دخيلة على المجتمع وتمسّ أمن الطالبات وكرامتهن، فضلًا عن تسببها بحالة من التوتر لدى الأسر أثناء ذهاب بناتهم إلى المدارس وعودتهن منها.



وطالب الأهالي بتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف الدوريات، ولا سيما في المناطق المحيطة بالمدارس والأحياء السكنية، داعين إلى تنفيذ حملة أمنية شاملة تضع حدًا لهذه الظواهر السلبية، وتفرض عقوبات رادعة على المخالفين حفاظًا على السلامة العامة وتعزيزًا للشعور بالأمن بين المواطنين.

ويرى المواطنون أن معالجة هذه السلوكيات تتطلب تعاونًا بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي، إضافة إلى تكثيف الرقابة وتفعيل القوانين التي تحدّ من القيادة المتهورة والمضايقات السلوكية، لضمان بيئة آمنة وهادئة لجميع أفراد المجتمع، خصوصًا الطلبة.