صورة - الكلاب الضالة تهاجم طفلًا في إربد وتصيبه بالرأس

وقالت والدته لـ "الوكيل الاخباري"، ان مجموعة من الكلاب هاجمت الطفل بشكل مفاجئ، ما اضطره للهرب، لكنه تعثر وسقط، مما تسبب بإصابته بشق في رأسه استدعى الى تلقي العلاج.
وأشارت والدته إلى أن المنطقة شهدت حوادث مشابهة في السابق، حيث تعرض زوجها أيضًا لهجوم من الكلاب الضالة.
وطالبت الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، خصوصًا في الأحياء السكنية، حرصًا على سلامة الأطفال والمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الشاب احمد البيايضة اثر سقوطه عن حصان
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم
-
بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن
-
شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو
-
الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد
-
الغذاء والدواء: ارتفاع فرق العملة سبب ارتفاع اسعار بعض الادوية المستوردة في الأردن مؤخراً
-
وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية