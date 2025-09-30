صورة - الكلاب الضالة تهاجم طفلًا في إربد وتصيبه بالرأس

الوكيل الإخباري- تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لهجوم من كلاب ضالة أثناء توجهه إلى المدرسة في الحي الجنوبي - إسكان الأطباء بمحافظة إربد، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بجرح في الرأس نتيجة الاعتداء.



وقالت والدته لـ "الوكيل الاخباري"، ان مجموعة من الكلاب هاجمت الطفل بشكل مفاجئ، ما اضطره للهرب، لكنه تعثر وسقط، مما تسبب بإصابته بشق في رأسه استدعى الى تلقي العلاج.



وأشارت والدته إلى أن المنطقة شهدت حوادث مشابهة في السابق، حيث تعرض زوجها أيضًا لهجوم من الكلاب الضالة.



وطالبت الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، خصوصًا في الأحياء السكنية، حرصًا على سلامة الأطفال والمواطنين.

اضافة اعلان