رائحة السلام تفوح من زيارة نتنياهو للجنوب السوري .. وأبو زيد يكشف التفاصيل

08:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754449 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعتبر الخبير والمحلل الاستراتيجي نضال أبو زيد أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجنوب السوري اليوم، برفقة بعض وزراء حكومته ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، تحمل دلالات زمانية ومكانية هامة على المستويين السياسي والعسكري. اضافة اعلان





وأشار أبو زيد إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الأمن المتعلق بقطاع غزة، وكذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عدم قبولها بأي مقايضة للأراضي التي تسيطر عليها في سوريا مقابل اتفاق أمني مع القيادة السورية الجديدة.



وأضاف لـ" الوكيل الإخباري" أن ذلك يشير بوضوح إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى اتفاق أمني محدود مع سوريا فحسب، بل تسعى إلى تحقيق سلام شامل مع الجانب السوري، وهو ما تعكسه طبيعة الوفد المرافق لنتنياهو، الذي يضم وزراء ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.



وأوضح أبو زيد أن الزيارة تحمل بعداً عسكرياً واضحاً من خلال مشاركة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وهو ما يدل على استمرار إسرائيل في تعزيز وجودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية في جنوب سوريا.



كما رأى الخبير الاستراتيجي أن الزيارة تأتي في سياق التصعيد المستمر الذي ينتهجه نتنياهو لتصدير أزماته الداخلية إلى الخارج، خاصة مع اقتراب الرابع من الشهر المقبل، وهو الموعد الذي يشهد أزمة كبيرة مرتبطة بإقرار الموازنة في الكنيست الإسرائيلي.



وتعد هذه الزيارة بحسب أبو زيد إشارة قوية على أن حكومة نتنياهو تسلك مساراً مزدوجاً يجمع بين الترتيبات الدبلوماسية نحو السلام الشامل مع سوريا ومسارات عسكرية لاستمرار تصدير أزماتها إلى الخارج، هرباً مما سيواجهه نتنياهو في حال استقرار الأجواء في الداخل.