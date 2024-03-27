الارصاد : امطار وحالة عدم استقرار جوي اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة القادم تدريجياً مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية كما يتوقع ان تمتد فرصة هطول المطر في ساعات الليل الى اجزاء من المناطق الشرقية.

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ووفق ادارة الارصاد الجوية تبقى المملكة يوم السبت ضمن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في المنطقة الشرقية قد تمتد الى اجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.