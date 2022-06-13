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الإثنين، 13-06-2022 03:17 م

أطعمة لحرق دهون الأرداف

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الوكيل الإخباري - دهون الأرداف هي الدهون المتراكمة في الجزء الخلفي والجانبي من منطقة الحوض، وهي تظهر على شكل جزئين مدورين أو منحنيين، نتيجة احتوائهما على طبقة من الدهون المتراكمة فوق عضلتين يُعرفان بالعضلة الألوية الكبيرة والعضلة الألوية الوسطى.

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وهناك أسباب متنوعة لظهور دهون الأرداف، أهمها " التغييرات الهرمونية، قلة النشاط البدني، صعوبة حرق دهون الجسم لبطء عملية الأيض والأنظمة الغذائية الخاطئة التي قد تؤثر على كافة مناطق الجسم وتكدس دهون الأرداف على وجه الخصوص."

أما بالنسبة لأفضل أطعمة صحية للتخلص من دهون الأرداف بشكل عام، فهي كالتالي:

 

البيض
أثبتت الدراسات المتنوعة أن تناول حبة يوميا من البيض خلال وجبة الفطور يساهم في حرق دهون الأرداف وكبح الشهية في آن واحد.

 

الأسماك الدهنية
تحوي الأسماك الدهنية مثل "السلمون، السردين، الماكريل" نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 التي تساهم في حرق دهون الأرداف ضمن أي نظام غذائي صحي.


التوت والبرتقال
يعتبر كل من التوت والبرتقال، أفضل الفواكه المساهمة في حرق دهون الأرداف، ولهما تأثير قوي على التخلص من الدهون في الجسم ضمن أي نظام غذائي صحي بشكل عام.


الخضروات
تعد الخضروات الغنية بالألياف مثل "الخس، الجرجير، الخيار، السبانخ، الكرفس، البروكلي" قادرة على منع تكوين الخلايا الدهنية بالجسم وحرق دهون الأرداف بجدارة أثناء تخسيس الوزن.


اللوز
يعتبر اللوز أفضل أنواع المسكرات النيئة المساهمة في حل مشكلة دهون الأرداف، كونه غني بالمكونات والعناصر الغذائية التي تزيد من معدلات حرق السعرات الحرارية والدهون بالجسم، خصوصا دهون الأرداف.


زيت جوز الهند
إضافة زيت جوز الهند العضوي بمقدار ملعقة صغيرة يوميا إلى أطباق السلطات المتنوعة المتناولة ضمن أي نظام غذائي صحي، تزيد من الكوليسترول الجيد وتقلل من الدهون الثلاثية، وذلك بخلاف قدرته على حرق دهون الأرداف بشكل طبيعي.

 

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