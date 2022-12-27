أطعمة مفيدة وأخرى ضارة لعلاج فقر الدم

الوكيل الإخباري-هل يمكن علاج فقر الدم بالغذاء يحدث فقر الدّم في حال عدم امتلاك الجسم كميّةً كافيةً من خلايا الدّم الحمراء السليمة، وهناك أنواعٌ عديدة لفقر الدم، حيث يُعدّ فقر الدّم الناجم عن نقص الحديد النوعَ الأكثرَ شيوعاً.

اضافة اعلان

ويمكن علاج هذا النوع من فقر الدّم باستخدام مكمّلات الحديد الغذائية، والتي يجب أن لا تؤخذ إلا بعد استشارة الطبيب، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنيّة بالحديد، كما أنَّ نقص حمض الفوليك، وفيتامين ب12 قد يؤثر في قدرة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء. وبشكلٍ عام؛ يجب أن تتضمن الخطةُ الغذائيّةُ المناسبةُ لفقر الدم ما يأتي:

. الأطعمة الغنية بفيتامينات ب وفيتامين ج

. الأطعمة التي يمكن أن تحسن من امتصاص الجسم للحديد

. تجنب الأطعمة التي قد تتداخل مع عملية امتصاص الحديد.



أغذية مفيدة لفقر الدم

كما ذُكر سابقاً فإنَّ الخطة الغذائية المناسبة للمصابين بفقر الدم تتضمّن تناول مصادر الحديد، والفيتامينات الأخرى الضرورية لتكوين الهيموجلوبين، وخلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى الأطعمة التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل،[١] ومن الأغذية المفيدة لفقر الدم:

الأغذية الغنية بالحديد ومن الأغذية الغنية بالحديد: اللحم البقري، واللحوم الأخرى، والفاصولياء، والعدس، وحبوب الإفطار المدعمة بالحديد، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، والفواكه المجففة.

الأغذية الغنية بفيتامين ج تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين ج على زيادة امتصاص الجسم لعنصر الحديد، ومن هذه الأطعمة: الفواكه الحمضية وعصائرها، والفلفل، والبروكلي، والطماطم، والبطيخ، والفراولة.





الأغذية الغنية بالفولات ومن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، أو ما يُعرَف بالفولات ( بالإنجليزية: Folate)؛ الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة؛ كالسبانخ والبروكلي، بالإضافة إلى الهليون، والفاصولياء، والبازلاء، والعدس، والموز، والبرتقال وعصيره.



الأغذية الغنية بفيتامين ب12 من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12: اللحوم، والدواجن، وأحشاء الذبيحة كالكبد، والأسماك، والمحار، والبيض، والحبوب، وبعض حبوب الإفطار المدعّمة، وبعض الخمائر.

أغذية يوصى بتجنبها لمرضى فقر الدم

يمكن أن يُسبب شرب القهوة أو الشاي مع الوجبات خفض امتصاص الجسم للحديد بشكلٍ كبير، لذا يُنصح بتجنّب شربها قبل أو بعد ساعةٍ واحدةٍ من وقت الوجبة، كما يُنصح بتجنّب استهلاك مضادّات الحموضة مع الوجبات، والتي قد تؤدي إلى خفض امتصاص الجسم للحديد، وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض الاغذية التي قد تتداخل مع امتصاص الجسم للحديد، مثل:



الحليب، وبعض منتجات الألبان.

الحبوب الكاملة.

الأطعمة المحتوية على مركّب التانين (بالإنجليزية: Tannins)، مثل: العنب، والذرة، والدُخْن (بالإنجليزية: Sorghum).

الأطعمة الغنية بالغلوتين، مثل: المعكرونة وغيرها من المنتجات المصنوعة من القمح، أو الشعير، أو الجاودار، أو الشوفان.

الأطعمة المحتوية على الفيتات (بالإنجليزية: Phytates)، أو حمض الفيتيك (بالإنجليزية: Phytic acid)، مثل: الأرز البني، ومنتجات القمح الكامل.

الأطعمة المحتوية على حمض الأُكساليك (بالإنجليزية: Oxalic acid)، مثل: الفول السوداني، والبقدونس، والشوكولاتة.





موضوع