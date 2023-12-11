الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فيديو وصور- دول عربية تشارك بيوم الإضراب العالمي لوقف العدوان الغاشم على غزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

المملـــكة على موعد مع حالتين جويتين

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

جيش الاحتلال يبحث مقترحا لما بعد حرب غزة

المستشفى الميداني الاردني في نابلس يجري عملية نوعية لمريضة عشرينية

صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ورفضاً للعدوان

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

مستشار نتنياهو يبرر بطريقة وقحة تجريد المعتقلين من ملابسهم

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بمناطق مختلفة في غزة

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 02:02 م

أعراض تنذر بإصابة طفلك بالفيروس التنفسي المخلوي

459057


الوكيل الإخباري - قال البروفيسور ماركوس كروجر إن الفيروس التنفسي المخلوي المعروف اختصارا بـ RSV هو فيروس ينتشر عبر الرذاذ خلال فصل الشتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم.

حمى
وأوضح كروغر، كبير الأطباء في وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى ميونخ شفابين غوهارلاخينغ، أن أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، تتمثل في عدم القدرة على التنفس الجيد من الأنف والتعرق والاضطراب والحمى (أعلى من 38.5 درجة).

اضافة اعلان


وتشمل الأعراض أيضاً السعال الشديد والتنفس السريع المصحوب بصوت صفير أو خشخشة، إضافة إلى جفاف الجلد، وتغير لون الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق، وهو ما يحدث بسبب نقص الأكسجين بالدم.


العلاج
وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي عرض الطفل على الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.


ويتم العلاج بواسطة مضادات الفيروسات والأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقطرات الأنف لمواجهة انسداد الأنف، إضافة إلى تناول السوائل على نحو كاف لمواجهة الجفاف.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_15178_339f8182e29-3f22-424f-8e89-b2e5f405c83f

كيف تتجنب حرقة المعدة؟

health-030120-4

تدابير وقائية لمتاعب الشتاء الصحية

20191227124822708

6 أسباب تجعل تناول الفول السوداني في الشتاء مفيدا

2022_12_14_18_37_53_214

ما تأثيرات حمامات الثلج على الصحة؟

2021_8_14_10_57_14_107

علامات خطيرة تؤكد نقص الكالسيوم في جسمك

1052871-1407946388

الكاكاو يحمي من التدهور المعرفي

أخبار متعلقة
91f235eedd61f1427ba8128743972b358acf77d4

20 دقيقة من التمارين تزيل أثر نقص النوم

main_image60782bd6c1823

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة تهدد الحياة