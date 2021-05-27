تعرف على المشروبات التي تساهم في تخفيض ضغط الدم

الوكيل الاخباري - إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة خطيرة يمكن أن تضر قلبك، لذلك عليك الحفاظ على نظام غذائي جيد للحفاظ على مستوياته، وهناك عدة مشروبات تساعدك في حال حدث انخفاض فيه .

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إليك أهم المشروبات التي تساعم في خفض ضغط الدم:



1. عصير التوت

عصير التوت خاصة التوت البري، يعد غنيًا بالمركبات الطبيعية المسماة بالفلافونيدات (Flavonoids)، حيث وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.



2. شاي الكركديه

شاي الكركديه (Hibiscus tea) يمتلك العديد من الصفات التي تدعم الحياة الصحية، وشاي الكركديه بشكل خاص يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا وهي تشبه مضادات الأكسدة.



3. الشمندر الأحمر

الشمندر الأحمر يحتوي على أكسيد النيتريك (Nitric oxide)، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضًا أن النترات الموجودة فيه خفضت ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.



4. شرب الماء

الماء شراب بسيط ، إلا أن تأثيراته عالية إذ يقوم بمعالجة قائمة كبيرة من الأمراض، في حين أنه قد لا ينقص ضغط الدم على الفور.



5. الحليب

الحليب يحتوي الحليب على معدلات عالية من الكالسيوم (Calcium)، وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها، كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



6. عصير الرمان

عصير الرمان مشروب ممتاز لخفض ضغط الدم، حيث يحتوي على خصائص تثبيط ACE ، التي ترفع ضغط الدم ، وبالتالي التخفيف من انقباض الأوعية الدموية.



7. زيت الزيتون

زيت الزيتون هو مثال على الدهون الصحية، حيث يحتوي على مادة البوليفينول (Polyphenol)، وهي مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.

المصدر : ويب طب

