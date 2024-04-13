دواء جديد يخفّض الدهون الثلاثية إلى النصف

الوكيل الإخباري - أفاد باحثون بأن عقاراً جديداً اسمه أوليزارسن يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية إلى النصف تقريباً، من خلال استهداف العامل الوراثي لارتفاع مستويات الدهون في مجرى الدم.



وبحسب "هيلث داي"، يخفض الدواء الجديد مستويات المواد الأخرى، التي تساهم في انسداد الشرايين.

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وأظهرت تجارب عقار أوليزارسن الذي يؤخذ عن طريق الحقن، أنه خفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 49% عند جرعة 50 مليغرام، وبنسبة 53% عند جرعة 80 مليغرام، مقارنة بالعلاج الوهمي.



وأجريت الدراسة في مستشفى بريغهام والنساء، وشارك في التجربة 154 شخصاً يتلقون بالفعل علاجاً لخفض الكوليسترول، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، وتناولت مجموعتان منهم دواء أوليزارسن بجرعة منخفضة أو عالية، وتناولت المجموعة الثالثة علاجاً وهمياً.



ومن خلال الحقن التي تعطى كل 4 أسابيع لمدة عام، خفض دواء أوليزارسن مستويات الدهون الثلاثية بجرعتيه بنفس المقدار تقريباً.



كما خفض الدواء مستويات البروتين الشحمي B - وهو البروتين الذي ينقل الكوليسترول غير الصحي في مجرى الدم، بنحو 18%، وخفض مستويات الكوليسترول غير الصحي بنسبة 23% إلى 25%.



وقال الباحثون إن هناك حاجة لدراسات أكبر وأطول أجلاً لمواصلة تقييم أوليزارسن، وخاصة قدرة الدواء على الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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