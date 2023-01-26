9 طرق طبيعية فعالة لعلاج زكام الرضيع في المنزل

الوكيل الإخباري- يعتبر الزكام من الأمراض التي قد يصاب بها الأطفال الرضع في فصل الشتاء، لكنه مشكلة بسيطة، ومن السهل علاجه في المنزل، من خلال بعض الطرق الطبيعية.



في هذا الصدد، قال الدكتور محمد شبيب، استشاري أمراض الأطفال وحديثي الولادة في مصر، إن تنظيف الأنف بالمحلول الملحي هو أفضل طريقة لعلاج الزكام عند الرضع.

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وأضاف شبيب أن المحلول الملحي يلعب دورًا كبيرًا في تنظيف أنف الرضيع من المخاط وتهدئة احتقان الجيوب الأنفية والقضاء على العدوى وتحسين عملية التنفس.



وأوضح استشاري أمراض الأطفال أنه لا يحبذ علاج زكام الرضيع بالأدوية، إلا إذا كان ناتجًا عن المشكلات التالية، بشرط أن يكون تحت إشراف الطبيب:



- حساسية الجيوب الأنفية: تناول المضادات الحيوية.

- ارتجاع المريء: تناول الأدوية المخفضة لحمض المعدة.



ونقلًا عن موقع "WebMD"، هناك طرق طبيعية تساعد على علاج الزكام عند الرضع، بخلاف تنظيف الأنف بالمحلول الملحي، وتشمل:



1- الانتظام في الرضاعة

يجب على الأم الحفاظ على ترطيب جسد طفلها، بالاستمرار في الرضاعة، سواء الطبيعية أو الصناعية، لأن الجفاف يزيد من أعراض الزكام لديه.



2- استعمال شفاط الأنف

لا يعد المحلول الملحي الطريقة الوحيدة لتنظيف أنف الرضيع، بل يمكن للأم الاعتماد أيضًا على جهاز الشفط، لأنه فعال في طرد المخاط من الجيوب الأنفية، ولكن يراعى غسله بالماء الجاري والصابون بعد كل استخدام.



3- تناول شوربة الدجاج

إذا بلغ الرضيع العمر المسموح فيه بتناول الطعام الصلب، ينبغي على الأم تقديم شوربة الدجاج له، لأنها تساعد على تفكيك المخاط وتخفيف الاحتقان، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من العناصر الغذائية المفيدة.



4- تشغيل جهاز ترطيب الهواء

من الضروري أن تقوم الأم بتشغيل جهاز ترطيب الهواء في غرفة طفلها قبل النوم، لأنه فعال في تهدئة السعال الليلي وتخفيف انسداد الأنف وتحسين عملية التنفس.



5- جلسات البخار

تشغيل الماء الساخن في الحمام، حتى يمتلئ بالبخار، ثم ترك الطفل بداخله لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، من شأنه أن يساعد على تحسين التنفس لديه وتخفيف احتقان أنفه.



6- الابتعاد عن المدخنين

من الضروري أن تبعد الأم طفلها عن المدخنين، لأن التدخين السلبي يزيد أعراض الزكام لديه، ويعرضه للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.



7- تناول عسل النحل

إذا كان عمر الرضيع أكثر من عام، لا مانع من تقديم ملعقة صغيرة من عسل النحل له قبل النوم، لأنه يساعد على تخفيف السعال الليلي، بحسب بعض الدراسات.



8- تناول الأطعمة الصحية

لا بد أن تكون وجبات الطفل غنية بالبروتينات والخضراوات والدهون الصحية، لتقوية جهازه المناعي وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى.



وإذا كان الطفل لم يبلغ بعد عمر تناول الطعام، ينصح بالمواظبة على الرضاعة الطبيعية، لأن حليب الثدي يتميز بخصائصه المضادة للجراثيم المسببة للزكام.



الكوسنلتو الطبي

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