صحة الأمعاء.. العامل الخفي وراء تساقط شعرك

وقد يؤدي اختلال توازن البكتيريا المعوية أو الإصابة بحالات مثل متلازمة القولون العصبي أو التهاب الأمعاء إلى تقليل امتصاص هذه العناصر، ما يسبب ترقق الشعر وتساقطه.
ويُظهر البحث أن الأمعاء السليمة تحتوي على أكثر من 400 نوع من البكتيريا المفيدة، فيما يساعد استعادة التوازن عبر البروبيوتيك والأطعمة المخمرة في تعزيز نمو الشعر، خصوصًا لدى المصابين بالثعلبة.
ولتقوية الشعر، يُنصح بالحصول على بروتين كافٍ، أحماض أوميغا 3، الحديد، الزنك، وفيتامين ب12، إلى جانب دعم صحة الأمعاء، إدارة الإجهاد، والحفاظ على الترطيب.
