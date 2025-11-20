الجمعة 2025-11-21 04:06 م
 

لماذا يجب عليك تناول العشاء مبكراً في الشتاء؟

الوكيل الإخباري-   مع عودة الظلام المبكر ودخول فصل الشتاء، يبدأ الإيقاع البيولوجي للجسم بالتباطؤ، ما يؤثر على الطاقة والمزاج والهضم. وتشير أبحاث حديثة إلى أن توقيت العشاء يلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة خلال هذا الفصل.

تعتمد أجسامنا على الساعة البيولوجية لضبط النوم والهضم والتمثيل الغذائي، ومع قصر النهار يتراجع نشاط الأيض، ما يجعل توقيت تناول الطعام مهمًا بقدر نوعيته.

أظهرت الدراسات أن تناول العشاء مبكرًا، مثل الساعة السادسة مساءً، يحسن وظائف الأيض، تنظيم سكر الدم، وحرق الدهون، مقارنة بتأخير العشاء حتى الساعة العاشرة. كما يرتبط تناول الجزء الأكبر من السعرات خلال النهار بتقليل الوزن وتحسين مؤشرات صحية مثل ضغط الدم والكوليسترول.

وينصح خبراء الإيقاع الحيوي بتناول العشاء مبكرًا لثلاثة أسباب رئيسية:

تحسين الأيض وحرق الدهون بشكل أفضل.
تعزيز الهضم والنوم من خلال ترك وقت كافٍ بين العشاء والنوم.
دعم المزاج والروتين اليومي والحفاظ على إيقاع منتظم للجسم في الشتاء.

