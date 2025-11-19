باحثون يطورون طريقة فعالة لاستعادة البصر بعد السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- نجح علماء من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في تطوير طريقة جديدة لتحفيز الدماغ تساعد على استعادة الرؤية لدى الأشخاص الذين فقدوا جزءا من مجالهم البصري نتيجة السكتة الدماغية.



أفادت مجلة Brain العلمية أن الطريقة الجديدة للعلاج تجمع بين تدريب الرؤية والتحفيز الكهربائي الدقيق لمناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة الحركة.

وأوضح العلماء أن حوالي نصف مرضى السكتة الدماغية يعانون من "العمى النصفي"، أي فقدان نصف مجال الرؤية، وهو ما لم يكن له علاج فعال حتى الآن، حيث كان يُنصح المرضى عادة بالتكيف مع فقدان البصر، مع إعادة تأهيل طويلة ونتائج محدودة.



وتعمل الطريقة الجديدة على إعادة ضبط الاتصال المعطوب بين القشرة البصرية الأولية والمناطق المسؤولة عن إدراك الحركة في الدماغ. خضع 16 مريضا للتجربة، حيث تلقوا تدريبا لاكتشاف الحركة عند حدود منطقة العمى، مع تحفيز كهربائي منخفض الكثافة (cf-tACS) يزامن إيقاعات الدماغ في منطقتين بصريتين رئيسيتين، محاكياً الإشارات الطبيعية التي تتلفها السكتة الدماغية.



وأظهر المرضى تحسنا ملحوظا في إدراك الحركة وتوسع مجال الرؤية، ولاحظ بعضهم تغييرات إيجابية في حياتهم اليومية، مثل القدرة على رؤية الأشياء على الجانب الذي كان خارج مجال رؤيتهم سابقًا. وأكدت فحوصات الرنين المغناطيسي والتصوير الكهربائي للدماغ استعادة الاتصال بين المناطق البصرية.



ويعتقد الباحثون أن التحفيز المتزامن قد يشكل أساسا جديدا لإعادة تأهيل البصر بعد السكتة الدماغية بشكل سريع ومتاح، فيما تنتظر الطريقة الجديدة خوض تجارب سريرية واسعة النطاق لتأكيد فعاليتها.