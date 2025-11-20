لماذا يجب تناول التفاح يوميا؟

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين C لتعزيز المناعة، وبوتاسيوم لدعم صحة القلب، إضافة إلى فيتامين A وK.
تحسين صحة القلب: الألياف القابلة للذوبان تخفض الكولسترول الضار، والفلافونويدات تحمي الأوعية الدموية.
دعم الجهاز الهضمي: الألياف تحسن حركة الأمعاء وتوازن البكتيريا المفيدة.
التحكم في الوزن: منخفض السعرات ويعطي إحساسًا بالشبع، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية.
تقليل خطر الإصابة بالسكري: يساعد في تنظيم مستويات السكر وتحسين حساسية الجسم للإنسولين.
حماية صحة الدماغ: الفلافونويدات تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.
فوائد للبشرة: مضادات الأكسدة تحمي الجلد من الجذور الحرة وتأخر علامات الشيخوخة، ويمكن استخدام عصيره كتونر طبيعي.
