لماذا يجب تناول التفاح يوميا؟

الوكيل الإخباري- يُعد التفاح من أكثر الفواكه استهلاكًا حول العالم، ويتميز بغناه بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، مما يمنحه فوائد صحية متعددة:

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين C لتعزيز المناعة، وبوتاسيوم لدعم صحة القلب، إضافة إلى فيتامين A وK.

تحسين صحة القلب: الألياف القابلة للذوبان تخفض الكولسترول الضار، والفلافونويدات تحمي الأوعية الدموية.

دعم الجهاز الهضمي: الألياف تحسن حركة الأمعاء وتوازن البكتيريا المفيدة.

التحكم في الوزن: منخفض السعرات ويعطي إحساسًا بالشبع، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية.

تقليل خطر الإصابة بالسكري: يساعد في تنظيم مستويات السكر وتحسين حساسية الجسم للإنسولين.

حماية صحة الدماغ: الفلافونويدات تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

فوائد للبشرة: مضادات الأكسدة تحمي الجلد من الجذور الحرة وتأخر علامات الشيخوخة، ويمكن استخدام عصيره كتونر طبيعي.