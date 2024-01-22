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الإثنين، 22-01-2024 12:37 م

أنغام وتامر عاشور يلتقيان على المسرح في السعودية

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الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة أنغام عن إحيائها حفلا غنائيا يشاركها فيه الغناء على المسرح النجم تامر عاشور، تحت عنوان "حوار غنائي".

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ونشرت أنغام عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الملصق الدعائي للحفل، الذي تظهر عليه مع تامر عاشور، وكتبت في التعليق: "الأغاني اللي بتحبوها ممكن نتخيلها بشكل مختلف لما تسمعوها في حوار غنائي بيني وبين تامر عاشور ، في انتظاركم يوم 25 يناير على مسرح أبو بكر سالم في حفلة مختلفة جدًا".

 

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس 25 يناير الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد مدينة الرياض، وهو من تنظيم بنش مارك.

 

في الفن 

 


 




 

 


 

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