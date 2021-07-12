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الإثنين، 12-07-2021 04:59 م

​سلمى حايك​ تخطف الأنظار بصورة مع زوجها في مهرجان كان السينمائي

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الوكيل الإخباري - أطلّت النجمة العالمية سلمى حايك وزوجها فرانسوا هنري في مدينة "كان" الفرنسية وسط احتفالات المدينة بمهرجان كان السينمائي وأسبوع الموضة، ووحافظ هنري على الإجراءات اللازمة مرتديًّا الكمامة لسلامته من فيروس كورونا.

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وفي سياق متصل صدر فيلم سلمى حايك الجديد the Hitman's Wife's Bodyguard، وتصدر شباك التذاكر الأميركي، حيث تشارك سلمى في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. 

 

يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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