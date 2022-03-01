شاهد..بسمة بوسيل تخطف الأنظار برومانسيتها مع تامر حسني في الكويت

الوكيل الإخباري - تامر حسني خطف الأنظار في حفله الأخير في الكويت، بسبب رومانسيته مع زوجته بسمة بوسيل في الكواليس، حيث نشرت الأخيرة صور من جلسة تصوير رومانسية لها معه في كواليس الحفل.





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ونشرت بسمة بوسيل أحدث صور لها مع زوجها الفنان تامر حسني على حسابها بانستقرام، واستعرضت رومانسيتها معه في جلسة تصوير خاصة في كواليس حفل تامر حسني في الكويت بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الكويتي، وخطفت بسمة بوسيل الأنظار بتواجدها مع تامر حسني في الكواليس ورومانسيتها معه في أحدث ظهور لهما، وكذلك بسبب جلسة التصوير التي نشرتها على انستقرام والتي تفاعل معها الجمهور.







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