الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

السبت، 20-08-2022 04:39 م

صورة- سلمان خان بتغيير جذري في مظهره

205087Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري-أحدث الممثل البوليوودي سلمان خان ضجة على واقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره بتغيير جذري وبإطلالة مختلفة كلياً.

حيث نشر صورة بدى فيها بشعر طويل، واقفاً بظهره للكاميرا وينظر إلى مساحة واسعة أمامه، ومن خلفه دراجة نارية. مرتدياً سترة خضراء زيتونية، وسروالاً أسود، وحذاءً ونظارة شمسية داكنة.

اضافة اعلان


من جهة أخرى ينتظر سلمان عرض أعماله الجديدة بما في ذلك Kabhi Eid Kabhi Diwali إلى جانب "بوجا هيدج" و"فنكاتيش داغوباتي". الفيلم من إخراج "فراد سامجي" وإنتاج "ساجد ناديوالا". ومن المقرر عرضه في 30 ديسمبر. قبل أيام قليلة، ذكرت وكالة الأنباء ANI أن "سلمان" موجود في منطقة لداخ مع "بوجا" لتصوير أغنية Bhaijaan من فيلم Kabhi Eid Kabhi Diwali. سيظهر "سلمان" أيضاً في فيلم الحركة والإثارة القادم Tiger 3 مع "كاترينا كيف" و"عمران هاشمي".

 


 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
17-02-22-871348238

ماجد المهندس يحصد 2.5 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة لندن

الفنانة-شكران-مرتجى

شكران مرتجى تنعى بسام لطفي بهذه الكلمات

5390163_1660994933

صور- دنيا بطمة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

8128032_1524730327

نادين خوري تنعى بسام لطفي بهذه الكلمات

12-12-21-390034153

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب من تونس

maxresdefault (1)

قصي خولي ينعى بسام لطفي بكلمات مؤثرة من الذكريات

أخبار متعلقة
370515-دنيا-سمير-غانم--(2)

صورة - أحدث ظهور لدنيا سمير غانم

176-173719-nadeen-nageem_700x400

نادين نسيب نجيم تشارك صورة جديدة

Doc-P-428926-637955387341696125

صورة للفنان كاظم الساهر ونجله تتصدر الترند

b48b2adb-244c-4cef-bcd5-0072efc765df

هاني شاكر يثير الجدل بصورة من طفولته

7043152_1659948104

بعد ازمته الصحية .. محمد عبدالرحمن يكشف عن فيلمه الجديد

_315x420_75671aa15a5d92e38cb35e61dba3c1bd6bf3d2138c28eea22f850a8487c99882

أحدث ظهور للفنانة هند صبري -صورة