صورة- سلمان خان بتغيير جذري في مظهره

الوكيل الإخباري-أحدث الممثل البوليوودي سلمان خان ضجة على واقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره بتغيير جذري وبإطلالة مختلفة كلياً.



حيث نشر صورة بدى فيها بشعر طويل، واقفاً بظهره للكاميرا وينظر إلى مساحة واسعة أمامه، ومن خلفه دراجة نارية. مرتدياً سترة خضراء زيتونية، وسروالاً أسود، وحذاءً ونظارة شمسية داكنة.

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من جهة أخرى ينتظر سلمان عرض أعماله الجديدة بما في ذلك Kabhi Eid Kabhi Diwali إلى جانب "بوجا هيدج" و"فنكاتيش داغوباتي". الفيلم من إخراج "فراد سامجي" وإنتاج "ساجد ناديوالا". ومن المقرر عرضه في 30 ديسمبر. قبل أيام قليلة، ذكرت وكالة الأنباء ANI أن "سلمان" موجود في منطقة لداخ مع "بوجا" لتصوير أغنية Bhaijaan من فيلم Kabhi Eid Kabhi Diwali. سيظهر "سلمان" أيضاً في فيلم الحركة والإثارة القادم Tiger 3 مع "كاترينا كيف" و"عمران هاشمي".







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