نيللي كريم تنفي تلقيها ترشيحات للتعاون مع باسم سمرة

الوكيل الإخباري - نفت الممثلة المصرية نيللي كريم تصريحات مواطنها باسم سمرة حول رفضها التعامل معه في مشروع جديد وادعائه بأنها فضلت استبداله بزوجها.



ونفت بطلة مسلسل "فراولة"، خلال مشاركتها عن بُعد ضمن برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، أن تكون قد تلقت أي ترشيحات للعمل مع باسم سمرة، منذ عملهما الأول والأخير في مسلسل "بنت اسمها ذات" عام 2013.



وكان السمرة قد ذكر أن نيللي استبدلته بزوجها هشام عاشور في أحد المسلسلات دون أن يحدده، وذلك خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" خلال شهر رمضان الجاري.

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واعتبر في اللقاء أنه كان من المفترض مشاركته في المسلسل، وكان سعيداً بالدور، لكن نيللي استعانت بزوجها بدلاً منه، وهو ما أكدت نيللي أنه لا يمت للواقع بأي صلة.



واعتبر سمرة أن له فصل على نيللي لأنه ساعدها كثيراً في بداية مشوارها الفني، وأنها تعلمت التمثيل منه، فيما زوجها أراد التمثيل، فتزوج منها وترك لعبة الإسكواش.



وحرصت على الرد على تصريحاته بالقول إنها تعلمت منه التمثيل خلال مسلسل "ذات"، معتبرة أنه ليس عيباً تعلم التمثيل منه.

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