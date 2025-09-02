بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "ديدلاين"، عن وفاة الممثل غراهام غرين، المعروف بدوره في فيلم "الرقص مع الذئاب"، عن عمر 73 عاماً، في مستشفى بتورنتو، بعد صراع طويل مع المرض.



وقال مايكل غرين وكيل أعمال الممثل الراحل في بيان: "أحب غراهام غرين كل ما فعله من أجل شعبه والعالم. كان رجلاً رائعاً بأخلاق عالية، وسيظل في ذاكرتنا إلى الأبد".



وأضاف: "نحبك يا أخي غرين. بارك الله فيك. أنت الآن حرّ طليق، وسوزان سميث تلتقي بك عند أبواب الجنة، بارك الله فيك.

