حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعة تفيد بوفاة خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة، إثر صراع مع المرض، ما أثار بلبلة واسعة بين المتابعين. إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من عائلته، ما يرجّح أنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وليست هذه المرة الأولى التي تطال فيها الشائعات خالد مقداد، إذ سبق وأن نُشرت أخبار كاذبة عام 2021 حول وفاته بفيروس كورونا، قبل أن ينفيها نجله المعتصم بالله مقداد.