تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- تعلن ادارة امن الجسور بأن ساعات عمل جسر الملك حسين امام حركة جميع المسافرين ليوم غد الجمعة الموافق 3/10/2025 ستكون من الساعة (8:00 ) صباحا ولغاية الساعة (14:00) ظهرا.



ويرجى من جميع المسافرين الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل موعد الحجز بساعة .



ويرجى متابعة صفحتنا الرسمية ووسائل الاعلام لمعرفة قرار فتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل.



📞 للاستفسار يرجى التواصل على :

0096264295616

0096264295617

0096253581030



و التواصل على رسائل الصفحة.



الموقع الرسمي لحجز تذاكر جت (vip) :

‏https://shorturl.at/f43La

