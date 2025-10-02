تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

ويرجى من جميع المسافرين الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل موعد الحجز بساعة .
ويرجى متابعة صفحتنا الرسمية ووسائل الاعلام لمعرفة قرار فتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل.
📞 للاستفسار يرجى التواصل على :
0096264295616
0096264295617
0096253581030
و التواصل على رسائل الصفحة.
الموقع الرسمي لحجز تذاكر جت (vip) :
https://shorturl.at/f43La
الموقع الرسمي للحجز- المسافرين العرب:
https://jett-khb.com.jo/
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده
-
أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة
-
المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج
-
عجلون: مطالب بإدراج وادي زقيق ضمن المسارات السياحية
-
المعايطة: التحول الرقمي في العملية الانتخابية "لا يعني التصويت عبر الإنترنت"
-
الفراية يمنع المحافظين من النظر بشكاوى المواطنين المالية والحقوقية
-
المياه تتسلم تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود بجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري
-
فرع "ضمان جرش" يستقبل المراجعين مؤقتاً في مبنى غرفة تجارة جرش