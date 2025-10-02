الخميس 2025-10-02 02:23 م
 

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

جسر الملك حسين
الوكيل الإخباري-   تعلن ادارة امن الجسور  بأن ساعات عمل  جسر  الملك حسين امام حركة جميع المسافرين  ليوم غد الجمعة الموافق 3/10/2025  ستكون من الساعة (8:00 ) صباحا ولغاية الساعة (14:00) ظهرا.

ويرجى من جميع المسافرين الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل موعد الحجز  بساعة .

ويرجى متابعة  صفحتنا الرسمية ووسائل الاعلام لمعرفة قرار فتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل.

📞 للاستفسار يرجى التواصل على :
0096264295616
0096264295617
0096253581030

و التواصل على رسائل الصفحة.

الموقع الرسمي لحجز تذاكر جت (vip) :
‏https://shorturl.at/f43La

الموقع الرسمي للحجز- المسافرين العرب: 
‏https://jett-khb.com.jo/

 
 
