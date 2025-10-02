الخميس 2025-10-02 08:34 ص
 

مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود
ارشيفية
 
الخميس، 02-10-2025 07:48 ص
الوكيل الإخباري-   ندّد محتجون في العاصمة الإيطالية روما ومدن أخرى بهجوم إسرائيل على أسطول الصمود وإيقاف الناشطين المشاركين على متن سفنه.اضافة اعلان


وعبّر المشاركون في المظاهرة عن رفضهم لحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة، متّهمين الحكومة الإيطالية بالتواطؤ مع إسرائيل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية دواء جديد يضاف إلى جداول المواد المخدرة في الأردن .. تعرف عليه !

أعلام روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا

عربي ودولي رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب روسيا

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 2- 10-2025

مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

فلسطين مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

اكتشاف تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل

طب وصحة اكتشاف تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل

أسطول الصمود

فلسطين أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تعترض قارب "أوتاريا"

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

يبقى الطقس، اليوم الخميس، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة