مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

07:48 ص

الوكيل الإخباري- ندّد محتجون في العاصمة الإيطالية روما ومدن أخرى بهجوم إسرائيل على أسطول الصمود وإيقاف الناشطين المشاركين على متن سفنه. اضافة اعلان





وعبّر المشاركون في المظاهرة عن رفضهم لحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة، متّهمين الحكومة الإيطالية بالتواطؤ مع إسرائيل.