حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر

الحملة تحاكي مشاعر نعرفها جميعًا، لحظة إدراك أن العلاقة لم تعد كما كانت. مشاهد درامية تُظهر أشخاصًا يواجهون هواتفهم بعبارات مثل "أنت لم تعد تفهمني" أو "أشعر أنني مقيّد"، في مشهد يبدو كأنه نهاية علاقة شخصية. لكن القصة تكشف أن الأمر لا يتعلق بفقدان شخص، بل بتحرر من جهاز لم يعد يواكب تطلعاتهم.
وهنا يبدأ الفصل الجديد: عالم جالكسي، حيث تجربةGalaxy Z Fold7 و Galaxy Z Flip7 الاستثنائية تلتقي بالتصميم المبتكر والتجربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و تجربة تصوير تعيد تعريف الدقة والجمال، إلى تصميم يلفت الأنظار.
وفي تعليق له على هذه الحملة، قال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والأعمال التجاريّة عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "تعيد هذه الحملة تعريف مفهوم التغيير ؛ ليس مجرد تغيير شكلي، بل خطوة إلى الأمام مع ابتكارات أذكى وأوسع آفاقًا. التغيير ليس فقدانًا، بل حرية، والحرية تعني أن تختار ما تستحقه بالفعل: الأفضل."
وانطلقت الحملة الشاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنة فيلمًا رئيسيًا، وأكثر من 30 محتوى من إنتاج مؤثرين، إلى جانب مقاطع قصيرة ملهمة. ويقود صانعو المحتوى السرد بأسلوب سلس وجذاب مع كل من يفكر في خوض تجربة الانتقال.
ولأن لحظة الانتقال قد تبدو معقدة، تمنحك سامسونج أداة Smart Switch لتسهيل نقل كل ما يهمك من جهات الاتصال والصور إلى الموسيقى والتقويم والرسائل النصية والمزيد بسلاسة إلى جهازك الجديد من ‘Galaxy’ . أما المترددون، فبإمكانهم خوض التجربة مباشرة عبر موقع www.TryGalaxy.com الذي يحاكي أحدث واجهة One UI ومزاياها الذكية على هواتفهم الحالية.
الرسالة واضحة وبسيطة: لماذا تكتفي بما هو عادي بينما أمامك تجربة استثنائية؟ مع جالكسي، أنت حقًا تستاهل أكثر.
