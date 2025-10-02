الخميس 2025-10-02 02:23 م
 

طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءً لشراء كمية تتراوح بين 100 و120 ألف طن من الشعير. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والموا
تعبيرية
 
الخميس، 02-10-2025 11:41 ص
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءً لشراء كمية تتراوح بين 100 و120 ألف طن من الشعير.


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارًا غير مستردة، علمًا بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

واشترطت الوزارة، عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدّقة قبل مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
 
