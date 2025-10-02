فرع "ضمان جرش" يستقبل المراجعين مؤقتاً في مبنى غرفة تجارة جرش

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن انتقال فرعها في جرش إلى مبنى غرفة تجارة جرش، الكائن في شارع الشعب / سوق الذهب بالوسط التجاري للمدينة، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في المبنى الحالي.

