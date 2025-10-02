الخميس 2025-10-02 02:23 م
 

فرع "ضمان جرش" يستقبل المراجعين مؤقتاً في مبنى غرفة تجارة جرش

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الخميس، 02-10-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن انتقال فرعها في جرش إلى مبنى غرفة تجارة جرش، الكائن في شارع الشعب / سوق الذهب بالوسط التجاري للمدينة، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في المبنى الحالي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الفرع سيباشر استقبال المراجعين اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 5 تشرين الأول 2025، خلال ساعات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً، مؤكدة أن جميع الخدمات متوفرة وستُقدَّم كالمعتاد.

 
 
