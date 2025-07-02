الأربعاء 2025-07-02 08:11 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 02-07-2025 06:59 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم الأربعاء  من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
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