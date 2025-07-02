الصحة: إغلاق 72 مركزا صحيا في المملكة ودمجها مع مراكز قريبة

وأضاف الشياب اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أنه جرى دمج المراكز المغلقة مع مراكز قريبة منها مع رفد المراكز بالكوادر الطبية والإدارية وزيادة ساعات العمل لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.
وأوضح أن المراكز القديمة والمتهالكة غير قابلة للتطوير بسبب عدم تحمل الكهرباء فيها للأجهزة الحديثة وبالتالي فإنه لا يمكنها تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.
وأشار الشياب إلى أن المراكز بعد دمجها بالمراكز الشاملة فإنها تقدم العديد من الخدمات مثل العلاجات السنية والأمومة والطفولة وإجراء الفحوصات نظرا لوجود مختبرات فيها ولديها كوادر عديدة من الأخصائيين في مختلف المجالات وربطها كذلك بنظام حكيم المحوسب.
وبيّن أنه وزارة الصحة تقوم بتوصيل أدوية الأمراض المزمنة للمرضى من كبار السن إلى بيوتهم وذلك عبر نظام حكيم المحوسب وبالتالي تسهيل الخدمة على المرضى وتوفير الوقت والجهد عليهم.
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