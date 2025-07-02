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الضمان الاجتماعي: إلزامية شمول العامل بالضمان.. وهذه العقوبات والغرامات على المخالفين

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أرشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسام السعدي إلزامية شمول العامل بالضمان بموجب القانون، لافتا إلى أن شموله من مسؤولية صاحب العمل.

وقال السعدي اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن  هناك غرامات قاسية على المنشآت التي تم تشمل العامل لديها بالضمان، لافتا إلى وجود غرامات بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها، أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر، وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها 1% شهريا عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها بالإضافة إلى 1% غرامة تأخير على تأخير الدفع، وقيد قيمة الاشتراكات كاملة (تتضمن حصة المنشأة وحصة العامل)، على المنشأة.

وأضاف أن موظفي الضمان الاجتماعي يتعاملون بسرية كاملة وتحت طائلة المسؤولية القانونية مع أي شكوى أو ملاحظة ترد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك وفق صفة الضابطة العدلية التي يتمتعون بها.

ودعا السعدي العمال في كافة المنشآت إلى مراجعة المؤسسة أو الاطلاع على حساباتهم عبر الموقع الإلكتروني للضمان والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وكانت وردت شكوى عبر "برنامج الوكيل"، حول عدم شمول عامل بأحكام الضمان الاجتماعي لمدة 5 سنوات، علما بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل الآن على القضية.

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