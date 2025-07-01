البنك العربي أوّل بنك يعتمد الهوية الرقمية عبر "سند" كبديل للهوية التقليدية في كافة فروعه في المملكة

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي عن اعتماد الهوية الرقمية المتاحة عبر تطبيق "سند" في كافة فروعه، ليصبح بذلك أول بنك في الأردن يتيح هذه الخدمة والتي تمكّن العملاء من استخدام الهوية الرقمية كبديل للهوية التقليدية لإتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وسرعة وأمان دون الحاجة الى ابراز الهوية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام البنك العربي وحرصه المتواصل بتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي ضمن أعلى درجات السرعة والأمان والفعالية. اضافة اعلان





وتتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إبراز الهوية الرقمية الموثقة إلكترونيًا عبر تطبيق "سند"، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في المستند الرقمي، ليتم اعتمادها رسمياً كوثيقة تعريفية داخل فروع البنك المنتشرة في المملكة. وقد تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجهة الممكّنة للبنية الرقمية الحكومية في المملكة، والتي تسعى إلى تحفيز استخدام الهوية الرقمية عبر القطاعات المختلفة، من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق كفاءة الخدمات.



وفي تعليقه على تفعيل هذه الخدمة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "تشكّل هذه الخطوة التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه تماشياً مع احتياجاتهم المتجددة، حيث يوفّر اعتماد الهوية الشخصية عبر تطبيق "سند" بصورة الكترونية للعملاء تجربة أكثر كفاءة وأماناً، ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية."



وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة البنك العربي في تبني أحدث الابتكارات الرقمية، وتعكس رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب استراتيجيته نحو التحول الرقمي وتسهم في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية وخدمة العملاء.



