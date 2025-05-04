جامعة البترا تشارك في فعاليات برنامج "بـولد" لتعزيز الشراكات الأكاديمية

وقدم الدكتور عبد الرحمن ملصقا علميا ركز فيه على أهمية تصميم الخطط الدراسية وفق منهجيات حديثة تراعي تنوع أساليب تعلم الطلبة، مشيدا بالدعم الإرشادي الذي قدمه كل من الدكتور شون موريسي من جامعة ستراثكلايد والبروفيسورة فيونا سمارت من مؤسسة "FSCCLTD" خلال ورش البرنامج.
حضر الحفل رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، والسفير البريطاني في الأردن فيليب هول.
-
أخبار متعلقة
-
50 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك بعد الضرائب والمخصصات في الربع الأول من عام 2025
-
سامسونج ترتقي بتجربة الفنون المنزلية مع مجموعة "آرت بازل هونغ كونغ" الجديدة
-
اختتام النسخة الثالثة من أهلي فنتك هاكاثون واختيار أفضل 10 حلول للتكنولوجيا المالية لاحتضانها
-
البنك العربي يواصل دعمه لمهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
-
منصّة زين شريكاً استراتيجياً لـ "هاكاثون مؤتة لريادة الأعمال 2025"
-
إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بتاريخ الاول من ايار 2025
-
كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة
-
إم إس فارما تحتفل بيوم السلامة العالمي 2025 من خلال فعاليات في الأردن والسعودية والجزائر