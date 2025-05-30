الجمعة 2025-05-30 04:38 م
 

عاجل أسعار الأضاحي تنخفض والكميات تكفي الجميع لعيد أضحى ميسر

أضاحي
الأضاحي
 
الجمعة، 30-05-2025 04:24 م
الوكيل الإخباري-  توقّع رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، الجمعة، انخفاض أسعار الأضاحي لهذا العام نتيجة تعدّد مصادر الاستيراد وتوفر كميات كبيرة في الأسواق.اضافة اعلان


وأضاف الكواليت، أن سعر الكيلو القائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الأقل من 40 كيلو سيكون 5.5 دنانير، أما الأضاحي ذات الأوزان الأكبر فيصل الكيلو إلى 5 دنانير، وبذلك ستتراوح أسعار الأضاحي بين 220 و250 دينارًا.

وبيّن أن أسعار الأضاحي الرومانية ستكون 5 دنانير للأوزان الأقل من 40 كيلو، و4 دنانير للأوزان الكبيرة الأكثر من 45 كيلو.

وزارة الزراعة، ذكرت أن كميات كبيرة من الأضاحي المستوردة دخلت الأسواق، وهو ما سيُخفّض أسعار الأضاحي بشكل عام، وفق ما أكّد الكواليت.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، في حديث سابق لـ"المملكة"، إن هناك 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، مبينًا أن معدل الاستهلاك خلال العيد يتراوح ما بين 300 - 350 ألف رأس.

وأوضح الطراونة أن 180 ألف رأس من الخراف المستوردة وصلت إلى السوق المحلية استعدادًا لعيد الأضحى.

وبيّن أن هناك رصيدًا كافيًا من الخراف البلدية يصل إلى 400 ألف رأس للعيد.

وعن أسعار الأضاحي، توقّع الطراونة أن يتراوح سعر الخاروف المستورد ما بين 200 إلى 240 دينارًا حسب الوزن والحجم، أما الخاروف البلدي فقد يصل سعره ما بين 260 و280 دينارًا.

وتحدث عن استمرار تصدير الخراف البلدية، بسبب وجود مخزون كافٍ منها، مشيرًا إلى تصدير 300 ألف رأس منذ مطلع العام الحالي.
 
gnews

أحدث الأخبار

أضاحي

أخبار محلية عاجل أسعار الأضاحي تنخفض والكميات تكفي الجميع لعيد أضحى ميسر

مساعدات داخل مستودعات وكالة الأونروا

أخبار محلية الأونروا: لدينا في عمّان إمدادات تكفي 200 ألف شخص لشهر كامل في غزة

الضفة الغربية

فلسطين عاجل وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنبني الدولة اليهودية في الضفة الغربية"

عشرة جنيه استرليني

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

آثار الدمار في قطاع غزة

فلسطين حماس: رد إسرائيل لا يلبي مطالب الفلسطينيين ولازلنا نراجعه

جانب من الأعمال

أخبار محلية استعدادًا للشتاء .. الأمانة تُواصل العمل على شبكات تصريف الأمطار

جيلاتين هابي كولا

منوعات تحقيق دولي بعد العثور على مادة مخدرة في منتج شهير للأطفال في أوروبا

جانب من الماراثون

أخبار محلية ماراثون للسيدات في حدائق الحسين: خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين



 
 





الأكثر مشاهدة