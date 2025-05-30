عاجل أسعار الأضاحي تنخفض والكميات تكفي الجميع لعيد أضحى ميسر

وأضاف الكواليت، أن سعر الكيلو القائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الأقل من 40 كيلو سيكون 5.5 دنانير، أما الأضاحي ذات الأوزان الأكبر فيصل الكيلو إلى 5 دنانير، وبذلك ستتراوح أسعار الأضاحي بين 220 و250 دينارًا.
وبيّن أن أسعار الأضاحي الرومانية ستكون 5 دنانير للأوزان الأقل من 40 كيلو، و4 دنانير للأوزان الكبيرة الأكثر من 45 كيلو.
وزارة الزراعة، ذكرت أن كميات كبيرة من الأضاحي المستوردة دخلت الأسواق، وهو ما سيُخفّض أسعار الأضاحي بشكل عام، وفق ما أكّد الكواليت.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، في حديث سابق لـ"المملكة"، إن هناك 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، مبينًا أن معدل الاستهلاك خلال العيد يتراوح ما بين 300 - 350 ألف رأس.
وأوضح الطراونة أن 180 ألف رأس من الخراف المستوردة وصلت إلى السوق المحلية استعدادًا لعيد الأضحى.
وبيّن أن هناك رصيدًا كافيًا من الخراف البلدية يصل إلى 400 ألف رأس للعيد.
وعن أسعار الأضاحي، توقّع الطراونة أن يتراوح سعر الخاروف المستورد ما بين 200 إلى 240 دينارًا حسب الوزن والحجم، أما الخاروف البلدي فقد يصل سعره ما بين 260 و280 دينارًا.
وتحدث عن استمرار تصدير الخراف البلدية، بسبب وجود مخزون كافٍ منها، مشيرًا إلى تصدير 300 ألف رأس منذ مطلع العام الحالي.
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