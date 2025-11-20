توتال تعلن عن بيع حصتها الكاملة في الأردن - وثيقة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت شركة توتال إنرجيز عن توقيع اتفاق يقضي ببيع حصتها البالغة 100% في شركة توتال إنرجيز ماركتنج الأردن (TEMJ) إلى شركة Vivo Energy .

وأكدت الشركة في بيان لها أن الصفقة ما تزال قيد الإجراءات الرسمية، إذ تخضع لموافقة الجهات المختصة واستكمال الاتفاقيات ذات العلاقة قبل دخولها حيز التنفيذ.



وأوضحت توتال إنرجيز لعملائها أن جميع التعاقدات القائمة ستبقى سارية دون أي تغييرات، مشيرة إلى أن شركة Vivo Energy تُعد من أبرز الشركات المتخصصة في تجارة وتوزيع المنتجات النفطية في القارة الإفريقية.