تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10-30 قرشا، والبطاطا 10- 30 قرشا، والبندورة 5-10 قروش، والجزر 40-60 قرشا، والخيار 25- 40 قرشا، والزهرة 10-30 قرشا، والليمون 70-130قرشا، والموز البلدي 50- 85 قرشا.
-
