انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس بمقدار 30 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 82.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.20 دينارا لغايات الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 94.70 دينارًا و73.20 دينارًا و55.60 دينارًا على الترتيب.

