انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 94.70 دينارًا و73.20 دينارًا و55.60 دينارًا على الترتيب.
