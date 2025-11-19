مؤشر التأثير المصرفي: غالبية البنوك في الأردن جاءت ضمن فئة الأداء القوي

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج مؤشر التأثير المصرفي، الذي أطلقته جمعية البنوك في الأردن، بالشراكة مع منصة "Makana 360"، في نسخته الأولى، أن غالبية البنوك في الأردن جاءت ضمن فئة الأداء القوي، كما تميزت بعضها بأداء رائد يعكس جاهزيتها الرقمية واتساع تأثيرها الإعلامي ومتانة علاقتها مع الجمهور.

اضافة اعلان



كما أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يظهر بوضوح في النقاش العام، وقوة المحتوى المصرفي التوعوي المرتبط بالأمن السيبراني والوقاية من الاحتيال، مع آلاف التفاعلات حول المنشورات والفعاليات المتعلقة بالوقاية من الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، وحماية بيانات العملاء، ما يعكس ارتفاع الوعي الرقمي لدى الجمهور.



وأشارت إلى أن ارتفاع التفاعلات المجتمعية المرتبطة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة، وهي الموضوعات الأكثر ارتباطاً بثقة الجمهور، يعكس اهتماماً واسعاً من الجمهور بالتوجهات ذات الأثر الإنساني والاجتماعي، وأن الموظفين والفروع ما زالوا أقوى عنصر ثقة، فجودة الخدمة داخل الفروع واحترافية الموظفين شكلتا أحد أهم عناصر الرضا لدى العملاء، وهي عنصر تميز بارز للبنوك في الأردن، إذ يأتي هذا بالرغم من الرقمنة، وهو ما يعكس الأهمية والدور الحيوي للعنصر البشري.



ويأتي إطلاق هذا المؤشر كخطوة رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتقديم صورة دقيقة لصُنّاع القرار حول توجهات العملاء وتفاعلهم بما ينعكس على تطوير الخدمات والارتقاء بالثقة العامة، إضافة لرفع مستوى التنافس الإيجابي بين البنوك.



وأكّد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، خلال كلمته في حفل إطلاق المؤشر ، أن مؤشر التأثير المصرفي للربع الثالث من عام 2025 ، يعد الأول من نوعه في الأردن لقياس حضور البنوك على المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، ورصد توجهات الجمهور وجودة الوصول إلى الخدمات المصرفية.



وأشار إلى أن المؤشر يمثل نقلة نوعية في متابعة نبض الجمهور ومعرفة مستوى التأثير الاجتماعي والرقمي للقطاع المصرفي.



وقال المحروق إن إطلاق المؤشر يأتي تعزيزاً للشفافية وتوفيراً لبيانات دقيقة وموثوقة تساعد إدارات البنوك على فهم الاتجاهات العامة وتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن المؤشر يتميز بمنهجية تحليلية شمولية تجمع بين البيانات الرقمية والتغطيات الإعلامية وتقييمات التطبيقات وآراء الجمهور.



وأوضح المحروق بأن المؤشر يوفر مرجعية معيارية تمكّن كل بنك من تقييم موقعه التنافسي واستشراف تحولات الرأي العام، كما يساهم في بناء صورة قطاعية موحدة تعزز الثقة بالقطاع المصرفي الأردني.



وأضاف أن المؤشر يقدم رؤى عملية تساعد البنوك على تطوير منتجاتها وخططها الإعلامية والتسويقية، وتوجيه استثماراتها نحو القنوات الأكثر تأثيراً.



وبيّن المحروق أن المؤشر سيصدر بشكل ربع سنوي لقياس تغيرات اتجاهات الجمهور وفعالية الحملات الرقمية والإعلامية، ودعم القرارات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «مكانة 360 عبد الرحمن الحسامي :"يسعدنا الشراكة مع جمعية البنوك لإطلاق أوّل مرجع وطني لقياس التأثير المصرفي.



وأضاف: صُمِّم مؤشّر التأثير المصرفي ليكون أداةً عمليةً للإدارة العليا؛ يبسّط قراءة نبض الجمهور والظهور الإعلامي وجودة التجربة الرقمية والخدمية، ويحوّلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ.



وأشار الحسامي إلى أن المؤشّر يُحدَّث ربعياً ويستند إلى رصدٍ وتحليلٍ عربيَّين متقدّمين عبر المنصّات الرقمية ووسائل الإعلام وتقييمات التطبيقات، مع التزامٍ صارم بالموضوعية والمنهجية.