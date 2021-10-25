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الإثنين، 25-10-2021 09:38 ص

اكتشاف كعكة لوز وبندق عمرها 80 عاما منذ الحرب العالمية الثانية في ألمانيا - صورة

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الوكيل الإخباري -  توصل علماء الآثار إلى اكتشاف مذهل، وهو كعكة مصنوعة من البندق واللوز، عمرها ما يقرب من 80 عاما، منذ الحرب العالمية الثانية.

وتم اكتشاف الكعكة وهي لا تزال ملفوفة بورقها الشمعي في قبو في مدينة لوبيك الساحلية، بحسب بيان لموقع "Hansestadt Lübeck" الألماني.

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وأشار الخبيران، ليزا رين ودوريس مورينبرغ، إلى أن الكعكة لا تزال تقريبا بالشكل نفسه الذي كانت عليه عندما تم خبزها، كما أن حشوة الجوز وزخارف السكر ما زالت واضحة على سطحها، لكن تقلص حجمها إلى الثلث.

ومن المحتمل أن تكون الكعكة احترقت خلال الغارة الجوية التي وقعت بين 28 و29 مارس العام 1942.


وأكد البيان أن الكعكة هي "المعجنات الوحيدة من نوعها التي تم اكتشافها أثريا شمالي ألمانيا".


 

المصدر - البيان 

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