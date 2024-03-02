امريكية أثارت جدلا واسعا بين المسافرين.. لهذا السبب

الوكيل الإخباري - أثارت مسافرة جدلا واسعا بعد رفضها التخلي عن مقعدها على متن الطائرة لامرأة على كرسي متحرك.

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وتساءلت الراكبة الأميركية عما إذا كانت مخطئة بسبب هذا التصرف، موضحة كيف وصلت إلى المطار باكرًا حيث كان موعد رحلتها عند الساعة السادسة صباحًا، ووصلت إلى البوابة بحلول الساعة 4.30 صباحًا.



وعندما وصلت الراكبة إلى الطائرة كان هناك عدد لا بأس به من المقاعد، وجلست في النهاية بجوار النافذة، ولكن، بعد ساعة تقريبا، لاحظت وجود امرأة ووالدتها يتم نقلهما على متن الطائرة، وبعد ذلك، اقتربتا من المسافرة لسؤالها عما إذا كانت ستنتقل إلى مقعد آخر، علمًا أنه كان هناك الكثير من المقاعد الأخرى المتاحة، ولكن مقعدها كان أجمل وأقرب.



وعندما رفضت المسافرة التخلي عن مقعدها، وصفتها السيدة بالوقحة وسخرت منها، وهاجمها العديد من الأشخاص بسبب تصرفها خصوصا أن المرأة تعاني من احتياجات خاصة.

لبنان 24

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