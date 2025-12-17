الأربعاء 2025-12-17 08:12 ص

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الأربعاء، 17-12-2025 06:59 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم  من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 


