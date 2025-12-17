الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع

وخلال اللقاء، أكّد سموه أهمية هذا التجمّع الفكري، مشدّدًا على أن الأساس الفكري يشكّل منطلقًا رئيسيًا لأي عملية تطوير، لا سيما في المراكز البحثية وصناعة السياسات العامة.
وتناول سموه دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في دعم البحث العلمي، مشيرًا إلى إمكانات توظيفهما في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الزراعي، من خلال تطوير آليات تقنية تسهم في إنشاء فهرس وطني للمزارعين في الأردن، بما يعزّز كفاءة التخطيط والاستدامة.
وشدّد سمو الأمير على أهمية التكامل بين الشعوب، مؤكّدًا في هذا السياق أن "الإنسان لا يترك أخاه الإنسان"، في إشارة إلى البعد الإنساني والأخلاقي للتعاون المشترك.
وفي حديثه عن الشباب، أكّد سموه ضرورة إشراكهم في جميع الحوارات، والدعوة إلى الالتزام بالوسطية والموضوعية المطلقة في الطرح والنقاش، معتبرًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساس لأي عملية تطوير أو نهوض.
وأكّد سموه أهمية أن تكون هذه اللقاءات موجّهة للشباب، وأن تنطلق من قاعدة الصدق في الحوار والعمل العام.
وفي ختام الزيارة، جال سموه في أقسام المعهد، واطّلع على آليات العمل والبرامج البحثية التي ينفّذها، مثمّنًا دور المعهد في تعزيز الحوار الفكري وصناعة السياسات المبنية على البحث والمعرفة.
