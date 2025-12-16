استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطن في بلدة تقوع شرق بيت لحم

وقال رئيس البلدية محمد البدن، في بيان، إن الطفل مهيب جبريل (16 عامًا)، استشهد عقب تشييع جثمان الطفل عمار صباح (16 عامًا)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة أمس. وأضاف أن مستوطنًا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه شبان بقوا عند مدخل البلدة الشمالي بعد انتهاء التشييع، ما أدى إلى استشهاد جبريل.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق الفلسطينيين.
