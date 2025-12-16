استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطن في بلدة تقوع شرق بيت لحم

06:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757514 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني برصاص مستوطن مساء اليوم الثلاثاء في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في البلدة. اضافة اعلان





وقال رئيس البلدية محمد البدن، في بيان، إن الطفل مهيب جبريل (16 عامًا)، استشهد عقب تشييع جثمان الطفل عمار صباح (16 عامًا)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة أمس. وأضاف أن مستوطنًا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه شبان بقوا عند مدخل البلدة الشمالي بعد انتهاء التشييع، ما أدى إلى استشهاد جبريل.



وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق الفلسطينيين.

تم نسخ الرابط





