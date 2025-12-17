مجموعة المركزية وسوليدرتي الأولى للتأمين توقّعان مذكرة تعاون لتقديم حلول تأمين متكاملة لعملاء تويوتا ولكزس

وتهدف مذكرة التعاون إلى توفير تغطية تأمينية شاملة لسيارات تويوتا ولكزس من خلال سوليدرتي، مع إتاحة خيار إجراء أعمال الإصلاح والصيانة في مراكز صيانة المركزية المعتمدة طوال مدة الاتفاقية، لتشمل السيارات المؤمَّنة حاليًا والجديدة على حدٍّ سواء.
وفي حال وقوع حادث، يتم توجيه المركبات المؤمَّنة إلى مراكز الصيانة المعتمدة. وبموجب الاتفاقية، تقدّم مجموعة المركزية شروطًا تفضيلية على قطع الغيار الأصلية، إلى جانب حزمة متكاملة من خدمات ما بعد البيع لعملاء سوليدرتي، تشمل فحصًا مجانيًا متعدد النقاط صالحًا لمدة عام من تاريخ بدء التأمين، إضافةً إلى شروط خاصة على الإصلاحات الناتجة عن الفحص وخدمات الصيانة الإضافية خلال فترة التأمين.
وإلى جانب ذلك، تتيح الاتفاقية للعملاء خيار الاستفادة من سيارة بديلة خلال فترات الصيانة أو الإصلاح بأسعار تفضيلية، فضلًا عن تقديم أسعار تفضيلية على خدمات العناية بالسيارات وتحسينها، بما في ذلك خدمات التنظيف والحماية.
وفي هذا السياق، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية:
"يمثّل توقيع هذه المذكرة خطوة استراتيجية تعكس التزام مجموعة المركزية بتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها، من خلال شراكات نوعية مع مؤسسات رائدة في قطاعاتها، وبما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز ثقتهم".
من جانبه، قال علاء عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي الأولى للتأمين:
"تنسجم هذه الشراكة مع رؤية سوليدرتي في تطوير حلول تأمينية مبتكرة وشاملة ترتكز على احتياجات العملاء، وتعزّز سرعة الخدمة وجودتها، بما يضمن تجربة تأمينية متكاملة تلبي تطلعات عملائنا وتدعم استدامة قطاع التأمين".
تُعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس، وشاحنات هينو، ودراجات وسكوترات ياماها، وبدجت لتأجير السيارات، وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس، ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فاعلة تعمل من أجل تحسين المجتمع.
خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن مجموعة المركزية.
