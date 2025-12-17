الأربعاء 2025-12-17 07:17 م

انطلاق المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية ضمن مشروع "قوة النقابات"

انطلاق المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية ضمن مشروع "قوة النقابات"
انطلاق المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية ضمن مشروع "قوة النقابات"
الأربعاء، 17-12-2025 06:14 م
الوكيل الإخباري-   عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، جلسة توعية قانونية حول الحقوق العمالية، في محافظة إربد، بمشاركة عدد من العاملات في القطاع الزراعي.اضافة اعلان


وحسب بيان للاتحاد اليوم، تأتي هذه الجلسة ضمن المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية، التي سيتم تنفيذها في كلٍّ من إربد والكرك، وعددها ست جلسات، وذلك خلال أنشطة مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواةً بين الجنسين"، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية.

وتركّز الجلسات، التي تقدّمها المحامية أسماء عميرة، على حقوق المرأة العاملة في قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، بهدف رفع الوعي القانوني بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضايا العمالية، وتوضيح حقوق العاملات، كالحد الأدنى للأجور، وأنواع عقود العمل، والآثار القانونية المترتبة عند انتهاء العقد، إضافةً إلى الحماية من العنف والتحرّش في عالم العمل، وغيرها.

ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فن ومشاهير أول تعليق لمحمد رمضان على حكم حبسه عامين

ب

عربي ودولي إيطاليا تؤيد تجميد الأصول الروسية وتتحفظ على استخدامها

بسبب الأحوال الجوية .. مدارس في الأردن تعلن تأخير الدوام غداً الخميس

أخبار محلية بسبب الأحوال الجوية .. مدارس في الأردن تعلن تأخير الدوام غداً الخميس

ا

عربي ودولي السلطات الكينية تعلن عن خطط لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية

سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية

ل

أخبار محلية "المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الفنانة المصرية نيفين

فن ومشاهير تفاصيل جديدة في قضية وفاة الفنانة المصرية نيفين

مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات

أخبار محلية مديرية تربية الأغوار الشمالية تؤكد أهمية الإشراف التربوي في تحسين جودة التعليم



 






الأكثر مشاهدة