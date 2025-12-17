انطلاق المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية ضمن مشروع "قوة النقابات"

06:14 م

الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، جلسة توعية قانونية حول الحقوق العمالية، في محافظة إربد، بمشاركة عدد من العاملات في القطاع الزراعي.





وحسب بيان للاتحاد اليوم، تأتي هذه الجلسة ضمن المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية، التي سيتم تنفيذها في كلٍّ من إربد والكرك، وعددها ست جلسات، وذلك خلال أنشطة مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواةً بين الجنسين"، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية.



وتركّز الجلسات، التي تقدّمها المحامية أسماء عميرة، على حقوق المرأة العاملة في قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، بهدف رفع الوعي القانوني بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضايا العمالية، وتوضيح حقوق العاملات، كالحد الأدنى للأجور، وأنواع عقود العمل، والآثار القانونية المترتبة عند انتهاء العقد، إضافةً إلى الحماية من العنف والتحرّش في عالم العمل، وغيرها.



ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.

