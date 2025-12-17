الأربعاء 2025-12-17 07:17 م

وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار

الأربعاء، 17-12-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري-  بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مع المدير التنفيذي لشركة "رايتس ليميتد" الهندية، بحضور المدير التنفيذي للشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية، وعدد من المختصين في وزارتي النقل والاستثمار، سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية.

وبحسب بيان للوزارة جاء الاجتماع لمتابعة المباحثات الاقتصادية التي جرت على هامش المنتدى الاقتصادي الأردني – الهندي، الذي عقد أمس برعاية جلالة الملك عبدالله وبحضور رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.


وبحث الجانبان خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة في المملكة، لا سيما مشاريع البنى التحتية، والنقل، والطاقة، وتطوير خطوط السكك الحديد، ضمن شبكات حديثة تسهم في تقليص زمن وكلف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.


وأكد أبو غزالة الأهمية الاستراتيجية لمشاريع النقل وخطوط السكك الحديد، لما لها من دور محوري في ربط المملكة بشبكات التجارة الإقليمية والدولية، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للأردن.


وأشار إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبما يضمن تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.

 
 


