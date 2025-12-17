بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك للتوسع في التحول الرقمي وفي تقديم المزيد من الحلول المبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية؛ من أجل تلبية احتياجات العملاء المصرفية المتجددة، في أي وقت، سواء كانوا داخل المملكة أم خارجها، باعتبارهم محور اهتمامه وتركيزه.
وينسجم إطلاق هذه الخدمة مع حرص البنك الراسخ على المساهمة في الارتقاء بالبنية المالية الرقمية في الأردن لمواكبة التطورات العالمية، بما يضمن مستقبلاً مالياً أكثر تقدماً، ويعزز دور الأردن كمركز مالي رئيسي، كما يزيد حضور البنك ويدعم مكانته كمؤسسة رائدة في الابتكار المالي.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "تعكس شراكتنا مع ماستركارد العالمية التزامنا بدفع مسار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في المملكة. ومن خلال إطلاق خدمة Mastercard Move ستعزز قدرتنا على تمكين عملائنا من الوصول إلى أموالهم في الوقت الفعلي مع حرية التصرف بها من أي مكان في العالم، الأمر الذي يدعم رؤيتنا بترسيخ مكانتنا كقوة رائدة في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية في الأردن".
ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "نوظف قوة الابتكار لبناء أنظمة دفع رقمية متطورة في أنحاء المنطقة. ومن خلال خدمة Mastercard Move، سنوفر للأردنيين طرقاً سريعة وآمنة وبأسعار مناسبة لتحويل الأموال محلياً وعالمياً. وعبر تعاوننا مع بنك الإسكان، سنتمكن من تعزيز شفافية وكفاءة عمليات الدفع، مع تسهيل استخدام الخدمة للجميع."
وتتسم الخدمة الجديدة بتصميمها بما يدمج بين قوة البنية الرقمية للبنك وانتشار الشبكة العالمية لماستركارد، لتمكن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان وبسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، إلى جانب الاستفادة من مزاياها العديدة.
ويشار إلى أن خدمة Mastercard Move تعد إضافة نوعية إلى منظومة البنك المتكاملة من الحلول المقدمة للعملاء، من مستخدمي تطبيق إسكان موبايل"Iskan Mobile".
