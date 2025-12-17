الأربعاء 2025-12-17 06:02 ص

الأمم المتحدة تدين التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتدعو لوقف نشاطاته

الأربعاء، 17-12-2025 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   أدان نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.اضافة اعلان


وأشار الأكبروف، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن عبر الفيديو من مدينة القدس المحتلة، إلى أن التوسع الاستيطاني "يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة".

وحذر من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هذا العام "وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة في عام 2017"، وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024، والذي يلزم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين، "وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة فورا".
 
 


