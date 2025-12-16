9300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في بيان مشترك، أن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر كانون الأول الحالي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن عدد الأسرى المحكومين بلغ 1254، أما عدد الأسيرات فبلغ حتى تاريخه 51، بينهن طفلتان، في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350، محتجزين في سجني "عوفر" و"مجدو"، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3350.
وتابع البيان أن عدد المعتقلين المصنفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 1220، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة.
